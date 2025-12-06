У Зеленского был очень сложный разговор с США о территориях, – Axios
- 6 декабря Зеленский провел двухчасовой разговор с советниками Трампа.
- Они обсуждали территориальные вопросы и гарантии безопасности.
6 декабря Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа. Основными темами переговоров стали территориальный вопрос и гарантии безопасности.
Обсуждение территорий было сложным. Россия до сих пор требует, чтобы Украина оставила часть Донецкой области, которую удерживает. Между тем США пытаются предложить новые идеи, чтобы сдвинуть вопрос с места, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Что известно о разговоре Зеленского с Кушнером и Уиткоффом?
Еще одним ключевым пунктом беседы стали гарантии безопасности США для Украины.
По словам одного из источников, Киев и Вашингтон достигли значительного прогресса и почти согласовали документ, но нужна дополнительная работа, чтобы обе стороны одинаково трактовали проект гарантий.
Самые сложные вопросы касаются территориальных аспектов и гарантий безопасности. Мы стремимся, чтобы согласованные решения были реалистичными, справедливыми и долговременными,
– сказала посол Украины в США Ольга Стефанишина в комментарии изданию.
Напомним, что в разговоре 6 декабря от США приняли участие спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Украину представляли секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба Андрей Гнатов. Все четверо встретились в Майами. Владимир Зеленский присоединился к переговорам дистанционно.
Справка: Звонок 6 декабря подытожил трехдневные интенсивные переговоры между высокопоставленными представителями США и Украины в Майами по мирному плану Трампа. Перед этим состоялась 5-часовая встреча Уиткоффа и Кушнера с президентом России Владимиром Путиным. По словам источника, Виткофф и Кушнер собрали позиции обеих сторон и давили и на Путина, и на Зеленского, чтобы они пошли на уступки, необходимые для достижения соглашенийи.
Ожидается, что Умеров и Гнатов вернутся из Майами в Европу. 8 декабря они встретятся с Владимиром Зеленским в Лондоне и проинформируют его о предложениях США.
Продолжение переговоров и новые встречи с Уиткоффом и Кушнером ожидаются позже на этой неделе.
Последние новости по обсуждению мирного плана
- 5 декабря состоялась шестая встреча украинской и американской делегаций, где обсудили рамки безопасности и проекты для восстановления Украины. Стороны согласовали рамочные подходы к вопросам безопасности и обсудили совместные экономические инициативы и долгосрочные проекты по восстановлению страны после войны.
- Немецкое издание опубликовало якобы запись телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами. В этом разговоре западные политики предупреждали президента Украины о возможной измене со стороны США в вопросе территорий.
- Начальная версия мирного плана США предусматривала, что Украина должна отказаться от всей Донетчины. На Херсонщине и Запорожье боевые действия заморозят на линии соприкосновения. США и другие страны должны признать оккупированные украинские территории российскими. Для Киева и Европы эти условия неприемлемы.