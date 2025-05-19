В WSJ сообщили, что Зеленский просил Трампа обсудить с Путиным

19 мая Дональд Трамп провел важный телефонный разговор с Владимиром Путиным по завершению войны в Украине. Известно, что Владимир Зеленский имел короткую беседу с американским лидером до того, как тот позвонил диктатору.

Как сообщает корреспондент WSJ Алекс Вард, Трамп спросил у Зеленского, что ему стоит обсудить с Путиным, передает 24 Канал.

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Что ответил Зеленский

По словам журналиста, украинский лидер попросил американского обсудить с диктатором следующие темы: 30-дневное прекращение огня, будущую встречу Путин – Зеленский (на которой мог бы присутствовать Трамп), сближение США и Украины.

Вард добавил, что после разговора с главой Кремля Трамп снова позвонил Зеленскому.

Известно, что президент США поговорил также с рядом европейских союзников. Он сообщил им детали переговоров.

Также Трамп объявил, что Украина и Россия должны немедленно начать переговоры о прекращении огня и завершения войны. В свою очередь Путин заявил, что Москва якобы готова работать с Киевом над меморандумом о возможном будущем мирном соглашении. Глава Кремля уточнил, что прекращение огня возможно только после достижения определенных договоренностей.