В Кремле прокомментировали разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Телефонный звонок Владимира Зеленского и Си Цзиньпина никак не смогли обойти стороной в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что этот разговор является "суверенным делом каждой из стран".

Прихвостень Путина, комментируя звонок украинского и китайского руководителей, заверил, что Москва якобы "приветствует все, что приближает к миру". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Дмитрий Песков высказался по поводу разговора Зеленского и Си

Пресс-секретарь Путина 27 апреля рассказал, что знает о телефонном звонке украинского и китайского руководителей. По его словам, такой разговор является "вопросом их двустороннего диалога".

Кроме этого, прихвостень Путина отметил, что знает об общих точках соприкосновения между украинской "формулой мира" и так называемым китайским "мирным планом". Однако подчеркнул, что когда глава Китая посещал Москву, разговора о возвращении всех оккупированных территорий Украине не было.

"Путин и глава Китая Си Цзиньпин не обсуждали на переговорах в Москве вопрос возвращения Украины к границам 1991 года", – заявил Песков.

В заключение Песков в пропагандистском духе напомнил, что Россия хочет "достигнуть всех поставленных целей в Украине". Но при этом сказал, что Кремль намерен "окончить конфликт в Украине".

Что известно о телефонном разговоре Зеленского и Си Цзиньпина