Без триггерных тем: политолог проанализировал разговор Зеленского с Трампом

Телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа был проведен в удачный момент. Президент США несколько разочарован российским диктатором Путиным, что можно увидеть из его заявлений.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что, вероятно, на Трампа повлиял разговор с Путиным, который не принес никакого прогресса. Зеленский смог получить определенный результат во время звонка с президентом США.

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Рассчитываем на ПВО от США

Как отметил Рейтерович, судя по всему, Зеленский смог проговорить тот максимум с Трампом, который возможен на сегодня. Не было никакой информации, что они говорили о перемирии. Как раз хорошо, что не поднимали этот вопрос.

Президент озвучил, о чем они говорили. Вряд ли мы услышим дополнительную какую-то информацию. Там не было ничего указано о перемирии. Зеленский мудро сделал, что не говорил об этом. Видимо, Трамп не готов обсуждать этот вопрос. Он его триггерит. Тогда он начинает неадекватно себя вести,

– сказал Рейтерович.

Хорошо, что удалось проговорить ситуацию на фронте и инвестиционные проекты. Также есть надежда, что Соединенные Штаты таки продадут Украине системы Patriot. Тем более Германия готова купить для нашего государства 2 таких комплекса.

В этом контексте для нас есть определенный позитив. На Трампа мог повлиять разговор с Путиным и обстрелы Киева,

– отметил Рейтерович.

Вряд ли пока удалось достичь прогресса по санкциям против России. Но в вопросе с поставками оружия есть прогресс.

Добавим, по данным СМИ, Трамп во время разговора с Зеленским сказал, что хочет помочь Украине с ПВО. Также он должен был проверить ситуацию с приостановлением военной помощи для нашего государства. Уже позже СМИ писали, что в Пентагоне не обнаружили критического дефицита запасов оружия во время проверки.