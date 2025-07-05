Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що, ймовірно, на Трампа вплинула розмова з Путіним, яка не принесла жодного прогресу. Зеленський зміг здобути певний результат під час дзвінку з президентом США.

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Розраховуємо на ППО від США

Як наголосив Рейтерович, судячи з усього, Зеленський зміг проговорити той максимум із Трампом, який можливий на сьогодні. Не було жодної інформації, що вони говорили про перемир'я. Якраз добре, що не порушували це питання.

Президент озвучив, про що вони говорили. Навряд чи ми почуємо додаткову якусь інформацію. Там не було нічого вказано про перемир'я. Зеленський мудро зробив, що не говорив за це. Мабуть, Трамп не готовий обговорювати це питання. Воно його тригерить. Тоді він починає неадекватно поводитися,

– сказав Рейтерович.

Добре, що вдалося проговорити ситуацію на фронті та інвестиційні проєкти. Також є сподівання, що Сполучені Штати таки продадуть Україні системи Patriot. Тим паче Німеччина готова купити для нашої держави 2 таких комплекси.

В цьому контексті для нас є певний позитив. На Трампа могла вплинути розмова з Путіним та обстріли Києва,

– зазначив Рейтерович.

Навряд чи наразі вдалося досягнути прогресу щодо санкцій проти Росії. Але в питанні з постачанням зброї є прогрес.

Додамо, за даними ЗМІ, Трамп під час розмови із Зеленським сказав, що хоче допомогти Україні з ППО. Також він мав перевірити ситуацію з призупиненням військової допомоги для нашої держави. Вже згодом ЗМІ писали, що в Пентагоні не виявили критичного дефіциту запасів зброї під час перевірки.