Разговора не предвидится, – ОП о "встрече с россиянами в Мюнхене"

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин прокомментировал информацию о возможной "встрече с россиянами в Мюнхене". 24 Канал передает детали.

Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни в Мюнхене встретятся представители Украины, России и США. И проведут переговоры. Официально данных о том, что россияне будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, нет.

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Как в Офисе Президента комментируют "встречу с россиянами"

По словам Дмитрия Литвина, украинская позиция неизменна. Киев сначала должен говорить с Америкой.

Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится,

– сказал он.

14 февраля в Мюнхене американская делегация в составе Вэнса и Рубио будет говорить с Зеленским. Очевидно, темой станут именно мирные переговоры с Россией.

А еще Трамп сказал, что Украина будет иметь место за столом переговоров вместе с Россией. То есть заверил, что закулисных переговоров с Путиным он не будет вести.