В последнее время российские танкеры чаще начали попадать в аварии. В СНБО объяснили, в чем заключается опасность для мира.

В России произошла очередная авария с нефтяным танкером, которая привела к разливу нефтепродуктов в Татарском проливе у берегов Сахалина, передает 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

Смотрите также После "перемирия" – комбинированная атака: в СНБО объяснили тактику Путина

Почему танкеры России часто тонут

Так, 20 апреля Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о разливе нефтепродуктов в Холмске Сахалинской области. Предварительно, утечка произошла во время перекачки топлива в емкости на берегу с танкера "Александр Кащук", пришвартованного у причала в морском торговом порту.

Известно, что танкер "Александр Кащук" построен в 2009 году.

Всего 3 месяца назад произошла аналогичная авария с загрязнением моря у берегов Камчатки. А авария, что привела к затоплению двух танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года, вызвала масштабную экологическую катастрофу, последствия которой российские власти не могут преодолеть до сих пор.

В Центре противодействия дезинформации указали на системный характер инцидентов с российскими нефтяными танкерами. Они создают серьезную опасность для экологии во всем мире. Причина аварийности российского флота кроется в невозможности Кремля обеспечить надлежащее техническое обслуживание судов в условиях огромных расходов на войну против Украины и санкций.