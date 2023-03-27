Китай безумно ненавидит, когда Путин начинает говорить о ядерном оружии, – экс-офицер ФСБ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что разместит ядерное оружие на территории Беларуси. На это уже отреагировал Китай и выступил против. Пекин ненавидит, когда Путин поднимает тему ядерного оружия.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил старший офицер службы внешней разведки КГБ и ФСБ в отставке Сергей Жирнов. По его словам, Путин имел одного мощного союзника – Китай, но умудрился испортить отношения и с ним.

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"Мы убедились: все, что делает Путин, – это ошибка. Россия упала в экономике, там нет никакой перспективы. У него оставался один партнер – это Китай. И теперь он ссорится с Китаем. Нужно быть или идиотом, или сумасшедшим, чтобы это сделать. Похоже, Путин – безумный идиот", – заметил он.

Это "красная линия" для Китая.

Жирнов отметил, что тема ядерного оружия – это "красная линия" для Китая. Еще в сентябре 2022 года в Самарканде (Узбекистан) лидер Китая Си Цзиньпин сказал об этом Путину.

Китай безумно ненавидит, когда Путин начинает говорить о ядерном оружии. Для Пекина это "красная линия". Когда Си Цзиньпин был в Москве, они подписали совместное заявление, что стороны не будут использовать угрозы ядерного оружия, не будут применять и распространять его,

– говорит экс-сотрудник КГБ.

Экс-офицер ФСБ подчеркнул, что для Китая это было очень важно. Заявление о размещении ядерного оружия в Беларуси – это вызов России для Китая. Путин остался очень недовольным визитом Си Цзиньпина, потому что, вероятно, Китай отказался оказывать военную помощь для россиян.

"Дальше они подписали много разных вещей, но это была "показуха". На самом деле этот визит прошел не так хорошо, как ожидал Путин. Некоторые источники говорят, что Си Цзиньпин сократил программу и уехал раньше", – отметил он.

Жирнов о ядерном оружии России: смотрите видео

Ядерные планы Путина: как отреагировал Китай