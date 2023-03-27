Она неэффективна: зачем Путин хочет разместить российское ядерное оружие в Беларуси

Россия заявила, что разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Такие действия российского диктатора Владимира Путина можно считать шантажом и информационным вбросом. Ядерное оружие страны-агрессорки неэффективно, однако есть определенные риски для мира.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Александр Коваленко. По его словам, международное сообщество должно что-то сделать, ведь Россия сейчас распространяет по миру ядерное оружие.

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Ядерное оружие России неэффективно

Коваленко отметил, что тактическое ядерное оружие еще с конца 70-х – начала 80-х годов не было достаточно эффективным. Поэтому даже в то время во время войн было неприемлемо использовать такое вооружение.

Военный эксперт предположил, что Россия использует ядерное оружие как элемент шантажа или информационный вброс.

Ядерное оружие может оказать какое-либо влияние на тех потребителей "информационного фаст-фуда", которые не очень хорошо понимают, как его применить. Вообще когда они слышат о ядерном оружии, то бегут за "Валидолом",

– заметил он.

Коваленко о ядерном оружии России: смотрите видео

Россия распространяет ядерное оружие по миру

Александр Коваленко подчеркнул, что мир ничего не делает, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия из России. Путин – военный преступник, который находится в розыске Международного уголовного суда. Диктатор заявлял, что это размещение ядерного оружия по запросу Минска.

"Если он получит такой запрос от, например, Башара Асада (президент Сирии – 24 Канал), Россия отзовется? Вот именно об этом сейчас наши международные партнеры должны думать. Россия является неконтролируемым распространителем ядерного оружия по миру. Страны, которые ее не имели, могут ее получить под патронатом России", – подчеркнул эксперт.

Путин заявил, что разместит ядерное оружие в Беларуси