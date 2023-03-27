Путин не получил от Китая желаемого: мог ли знать Си о новом ядерном шантаже Кремля
Лидер Китая Си Цзиньпин 20-22 марта побывал с визитом в Москве и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого Кремль заявил, что разместит ядерное оружие России в Белоруси. Это говорит о том, что Путин не получил от Пекина желаемого.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил журналист, политический аналитик из США Армен Чибухчан. По его словам, Китай вряд ли знал о таком ядерном шантаже Кремля.
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Путин не получил от Си желаемого
Чибухчан отметил: заявление Кремля о ядерном оружии России в Беларуси свидетельствует о том, что Путин не получил от Си Цзиньпина желаемого. Если бы российский диктатор договорился с Пекином, то не пошел бы на ядерный шантаж.
Мы знаем, что Китай выступает против ядерного шантажа. Да, он будет поддерживать Россию, но не будет с ней "нянчиться". Китай дал понять, что будет играть в гораздо большую игру, чем всем казалось,
– сказал журналист.
Политический аналитик припомнил, как китайская дипломатия способствовала примирению Ирана и Саудовской Аравии. По его мнению, таким образом Пекин показывает миру свою силу и игры, в которые он может играть.
Чибухчан о ядерном шантаже Кремля: смотрите видео
Китай не знал о ядерном шантаже России
Армен Чибухчан считает, что Си Цзиньпин не знал заранее о ядерном шантаже России. Журналист подчеркнул, что Путин не хочет быть приложением Китая.
"Путин хотел быть лидером среди лидеров Запада. У него была мечта, чтобы все лидеры ходили к нему на поклон. Получается, что он будет просто слугой пекинского императора. Я думаю, что российская элита с этим не согласна. Многие понимают, что Китай более опасный, чем Запад", – отметил он.
Аналитик добавил: есть мнение, что китайский президент остался недоволен после встречи с Путиным. Российский диктатор тоже не получил желаемого. Например, Россия хотела продать Китаю больше газа.
Путин заявил, что разместит ядерное оружие в Беларуси
- Владимир Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно просил его о размещении ядерного оружия на своей территории. Теперь же Москва готова к этому, потому что там до сих пор не могут принять тот факт, что Великобритания предоставляет Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- К 1 июля на территории Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Однако Путин отметил, что речь не идет о предоставлении Беларуси ядерного оружия, чтобы им мог пользоваться Александр Лукашенко. Кремль разместит свои ядерные силы на территории Беларуси и, как уже обычно, будет эксплуатировать ее территорию и пугать Запад оружием массового поражения.
- В США прокомментировали намерения Путина разместить ядерное оружие в Беларуси, отметив, что Путин сделал это заявление в момент роста напряженности с Западом из-за войны в Украине.
- Аналитики ISW рассказали, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, хотел разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину.