Путин не получил от Китая желаемого: мог ли знать Си о новом ядерном шантаже Кремля

Лидер Китая Си Цзиньпин 20-22 марта побывал с визитом в Москве и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого Кремль заявил, что разместит ядерное оружие России в Белоруси. Это говорит о том, что Путин не получил от Пекина желаемого.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил журналист, политический аналитик из США Армен Чибухчан. По его словам, Китай вряд ли знал о таком ядерном шантаже Кремля.

Читайте также Путин подставит его так, что обратной дороги не будет: Лукашенко не обрадовался передаче ядерного оружия

Путин не получил от Си желаемого

Чибухчан отметил: заявление Кремля о ядерном оружии России в Беларуси свидетельствует о том, что Путин не получил от Си Цзиньпина желаемого. Если бы российский диктатор договорился с Пекином, то не пошел бы на ядерный шантаж.

Мы знаем, что Китай выступает против ядерного шантажа. Да, он будет поддерживать Россию, но не будет с ней "нянчиться". Китай дал понять, что будет играть в гораздо большую игру, чем всем казалось,

– сказал журналист.

Политический аналитик припомнил, как китайская дипломатия способствовала примирению Ирана и Саудовской Аравии. По его мнению, таким образом Пекин показывает миру свою силу и игры, в которые он может играть.

Чибухчан о ядерном шантаже Кремля: смотрите видео

Китай не знал о ядерном шантаже России

Армен Чибухчан считает, что Си Цзиньпин не знал заранее о ядерном шантаже России. Журналист подчеркнул, что Путин не хочет быть приложением Китая.

"Путин хотел быть лидером среди лидеров Запада. У него была мечта, чтобы все лидеры ходили к нему на поклон. Получается, что он будет просто слугой пекинского императора. Я думаю, что российская элита с этим не согласна. Многие понимают, что Китай более опасный, чем Запад", – отметил он.

Аналитик добавил: есть мнение, что китайский президент остался недоволен после встречи с Путиным. Российский диктатор тоже не получил желаемого. Например, Россия хотела продать Китаю больше газа.

Путин заявил, что разместит ядерное оружие в Беларуси