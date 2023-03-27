Лукашенко не способен сопротивляться: как можно предотвратить размещение ядерного оружия России в Беларуси

Урегулирование ядерного вопроса должно решаться именно Беларусью. Впрочем, возлагать большие надежды на окончательное слово от самопровозглашенного президента страны все же не следует.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, ключевое решение за белорусским народом.

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Может ли Лукашенко остановить Путина

Игорь Рейтерович объяснил, что Александра Лукашенко сложившаяся ситуация больше, чем устраивает.

Он не способен сегодня этому противиться и развернуться на 180 градусов. Это явно не о Лукашенко в контексте этого ядерного оружия,

– аргументировал он.

По его мнению, все же официальная позиция белорусских властей отсутствует. Пропагандисты громко кричат о ядерном пепле на месте Вильнюса и Варшавы и радуются, что оружие переместят на их территорию.

Поэтому обращаться к власти Беларуси – абсурдное решение.

Игорь Рейтерович рассказал, как позиция Беларуси может повлиять на усиление ядерной опасности: смотрите видео

Вся надежда на белорусов

Политолог рассказал, что вариант, который может с малой вероятностью сработать, это обращение к белорусскому народу с призывом открыть глаза.

"Белорусам вообще окей, что их территорию превращают действительно в цель, полигон? Мы же не знаем, как россияне это перевозят. Может, во время перевозки что-нибудь случится, выпадет из вагона, разорвет?" – заметил он.

По его словам, белорусы могли бы заявить о своей позиции с помощью демонстраций, акций протестов, впрочем, не агрессивных, а спокойных.

Они могут высказать свою позицию и сказать, что мы всегда говорили об определенной нейтральности, страна говорила, Лукашенко говорил, мы же не хотим снова возвращаться во времена Советского Союза, где проводились марши за разоружение и мы жили постоянно под угрозой ядерного удара,

– подчеркнул он.

Рейтерович подчеркнул, что реакция на ядерную опасность – очередной тест для белорусской оппозиции, потому что пока она молчит.

"И здесь через гражданское общество, остатки, которые там есть в Беларуси, можно в принципе попытаться как-то ситуацию изменить", – пояснил он.

По его мнению, белорусы, конечно, удивляют своим поведением европейцев, живущих с правом голоса.

Ядерные угрозы Путина