Ядерное оружие в Беларуси: Путин назвал Лукашенко сроки размещения

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июня в очередной раз приехал в Россию к Владимиру Путину. В ходе "неформальной встречи" в Сочи диктаторы обсудили размещение ядерки.

О подробностях визита Лукашенко информируют как российские, так и белорусские пропагандистские СМИ. Во время встречи кремлевский диктатор начал также "нахваливать" экономические отношения с Лукашенко, сообщает 24 Канал.

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Ядерку в Беларуси планируют разместить в июле

Путин заявил, что 7-8 июля в Беларуси завершатся "соответствующие процедуры" по размещению ядерного оружия. После этого – начнутся мероприятия по базированию ядерки в Беларуси. Российский диктатор цинично заявил, что "все идет по плану" в этом вопросе.

Что касается наиболее чувствительных вопросов, о которых мы с вами договаривались, то все идет по плану. Вы знаете, 7 – 8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же приступим к мероприятиям, связанным с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Так что все по плану, все стабильно,

– заявил Путин на встрече.

Кроме того, диктатор стал "нахваливать" экономические отношения между странами. По мнению Путина, они "развиваются очень хорошо", а санкции – якобы "недейственные".

В то же время, Лукашенко поддержал российского диктатора в вопросе размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси. По его словам, это якобы "важный комплекс мер", который будет работать в поддержку стран.

Встреча Путина и Лукашенко: смотрите видео

Что предшествовало размещению ядерки в Беларуси