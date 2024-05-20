Посол Японии встретился с главой МВД Клименко
Источник:Игорь Клименко
Посол Японии Мацуда Кунинори встретился с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. На встрече обсуждались вопросы противостояния российской агрессии и развития проектов по безопасности.
Игорь Клименко рассказал Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в Украине Мацуде Куниноре об оперативной ситуации в Украине, обстрелах гражданской и критической инфраструктуры, разминировании украинских территорий.
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Япония – главный партнер Украины по вопросам разминирования
Глава МВД отметил, что правительство и граждане Японии с первых дней полномасштабной войны помогают Украине. Кроме того, Япония продолжает помогать с материально-техническим обеспечением, а также способствует проведению обучения для украинских специалистов.
Так, в вопросе разминирования Япония – один из ключевых партнеров Украины. Японские власти уже передали подразделениям МВД значительную помощь. Украинские саперы получили десятки единиц специального транспорта, металлодетекторы, защитное оборудование, а также – медицинское оборудование, автомобили и устройства для криминалистов.
Что известно о разминировании украинских территорий
- Украина официально признана самой заминированной страной в мире. Общая площадь заминированных территорий в нашем государстве, по подсчетам ГСЧС, по состоянию на февраль 2024 года составляла 156 тысяч квадратных километров.
- К разминированию Украины приобщаются и другие страны. Так, в феврале 2024 года к Коалиции по разминированию украинских территорий согласились присоединиться еще 20 стран.
- Также Украина пока имеет ограниченные ресурсы и планирует привлекать больше женщин к разминированию. Сейчас средний показатель привлечения женщин к этому достигает около 30%.
- А тем временем Россия усложняет ситуацию тем, что применяет бомбы дистанционного минирования. Впервые это зафиксировали на Сумщине в марте 2024 года.