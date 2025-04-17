Украинские саперы начали использовать новейшую разработку для более безопасного разминирования

Военные саперы создали настоящее изобретение, которое помогает ликвидировать то, чем россияне постоянно обстреливают Украину. Разработку назвали "Вспышка" и она работает в трех направлениях.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что она позволяет взорвать снаряд так, чтобы избежать большого взрыва. Кроме этого может выжечь взрывчатку и провести частичную детонацию, чтобы потом перевести снаряд в безопасное место.

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В чем особенность разработки

Теперь взрывать или обезвреживать снаряды можно значительно безопаснее, особенно, если речь идет о снарядах, которые упали среди жилого сектора. Соответственно последствия будут не такими серьезными. Также это значительно экологичнее.

Корпус "Вспышки" напечатан на 3D-принтере. Военные заказывают его за свои средства, а затем начиняют взрывчаткой, которую получают от соответствующих органов.

Интересно, что для того, чтобы уничтожить большой боеприпас, необходимо очень много взрывчатки. Это дополнительный вес для военных, а если ты работаешь на передовой, то часто приходится преодолевать большие расстояния пешком. Соответственно все это они несли на плечах. Однако, "Вспышки" достаточно миниатюрные и легкие.

Это средство сделано для того, чтобы уничтожать различные виды боеприпасов. "Вспышкой" мы можем выполнять различные задачи, например, 100-миллиметровый артиллерийский снаряд. Мы его раскалываем на большие части,

– рассказал командир инженерно-саперного взвода Андрей "Лесник".

Если говорить о гуманитарном разминировании, то благодаря "Вспышке" удается не загрязнять окружающую среду. Можно легко собрать большие части снарядов, а потом отдать их на переработку.

"Недавно, а Харьковском направлении мы уничтожили КАБ весом 500 килограммов. Мы это сделали 50 граммами взрывчатки", – добавил Андрей “Лесник”.

Саперы, которые уже пользовались разработкой, отмечают, что она действительно действенный, легче и безопаснее. Теперь нужно, чтобы изобретение прошло сертификацию и его могли широко внедрять.

Как сапер трижды чудом спасся

Наши военные инженеры делают нереальное дело в смысле изобретений. При этом, они остаются на передовых, служат и постоянно рискуют своей жизнью. Саперу, с позывным "Крук", сейчас 28 лет, 10 из них он воюет. За это время он пережил моменты, в которых чудом спасся.

"Три раза мне очень повезло. Я не знаю, наверное, хорошо Ангел-хранитель меня оберегает. Первый раз это было пулевое попадание в бронежилет. Пластина разбита, магазин прострелен, а я получил только ожог спины", – вспомнил военный сапер Назар "Крук".

Вторая история – это попадание осколка от гранаты в телефон, который стоял в нагрудном кармане. К счастью, телефон был очень прочным и он получил осколок.

Это было во время минирования. мы столкнулись с вражеской ДРГ и вступили в бой. Четверых мы смогли "положить", пятый спрятался в подвале. После некоторых попыток его оттуда разоблачить, он решил сдаться, но сделал это с гранатой в руках,

– рассказал сапер.

Случилось так, что граната выпала из рук оккупанта. Поскольку Назар стоял ближе всего, то осколок попал в него и остановился в телефоне.

И третье – это когда нес на плечах рюкзак с минами. Далее снял его, опустил к ноге, потому что уже должен был минировать и в этот момент у меня был сброс. Почти все осколки попали в рюкзак мины, один только мне попал в бедро. Сброс был в метре от меня. Поэтому 3 раза мне очень повезло,

– подытожил сапер.

У многих наших военных есть такие истории см. Хочется верить, что изобретение облегчит им работу, а главное – увеличит шансы на то, чтобы все они вернулись домой.

Заметим, весной саперам приходится усиленно разминировать Харьковскую область, ведь местные фермеры хотят засевать землю. Процесс разминирования небыстрый. Часто военные находят на деоккупированной территории вражеские блиндажи и технику, которая осталась еще с 2022 года.