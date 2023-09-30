На разминирование Украины уйдет 50 – 90 лет, – воин ВСУ о нехватке саперов

Потребность в саперах в Украине сейчас очень велика. Русские, не жалея, засевают ими поля и территории. Проблема с количеством саперов есть уже сейчас, а дальше может только увеличиться.

Из-за плотных минирований украинским военным гораздо труднее продвигаться вперед. Проблемой является и нехватка квалифицированных специалистов. Детальнее об этом в интервью 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, глава украинского объединения "Мрия" Юрий Гудыменко.

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Катастрофический дефицит саперов

Профессиональных саперов не хватает практически в каждом подразделении. Юрий Гудыменко рассказал, что в его роте на 120 человек было всего 4 саперы с опытом и соответствующим образованием. Уже они учили и других военных.

Если собрать всех профессиональных саперов Украины, не хватило бы перекрыть и 10% того, что нужно перекрыть. На разминирование уйдет 50 лет, хотя вероятнее – 80 – 90 лет,

– отметил Гудыменко.

Есть несколько видов разминирования. Военные саперы выполняют только одну из функций – разминирование, которое требуется для дальнейшего продвижения. При этом саперы постоянно терпят существенные потери.

К тому же после окончания войны в пехоте, танкистах и других военнослужащих уже не будет нужды. Вместо этого потребность в саперах не уменьшится, а наоборот увеличится.

"Огромное количество территорий, которое сейчас заминировано просто загорожено. Мы не можем его разминировать, у нас не хватает для этого сил, людей и денег. Оно просто ограждено, забыто и оставлено. Но потом все это нужно будет разминировать", – подчеркнул военный. .

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Россияне усложняют ситуацию для ВСУ

Если говорить о российских оккупантов, то не стоит недооценивать их умений. В начале войны как украинская, так и российская сторона использовали один и тот же набор советских мин. Их подавляющее большинство – мины, которые очень просто устанавливать.

Они были рассчитаны на то, что мобилизованный россиянин из глухой деревни, не умеющий писать и читать факт, сможет установить мину, если будет такой приказ. Установить эту мину – это дело 40 секунд, и россияне успешно с этим справляются.

– рассказал Гудыменко.

Кроме того, в России есть хорошие специалисты, обучающие других. От их ловушек погибло немало наших военнослужащих.

Россияне минуют территории для обороны, нашим военным приходится тратить много времени, ресурса и человеческих жизней, чтобы это разминировать и продвигаться дальше территориями.

"Паритет есть: у нас хорошие специалисты, и у них, у нас такие мины, и у них такие же. Дело в том, что они могут поставить минные заграждения и сидеть за ними, а нам их нужно пройти", – объяснил военный.

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