Машины K600 Rhino – наиболее боевое оборудование, которое Южная Корея отправляла в Украину. К тому же эти "тральщики" не что иное, как "переработанные" танки M1 Abrams.
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Обещание Сеула
Ранее Южная Корея уже отправляла в Украину старые миноискатели. В этот раз в дополнение к ним корейское правительство решило прислать машины Rhino, построенные на основе танков M1 Abrams южнокорейского образца.
Сеул принял такое решение после того, как еще во время майского саммита G7 в Хиросиме президент Юн пообещал Зеленскому отправить нелетальное оборудование, а затем подтвердил обещание в июле во время визита в Киев.
В то же время, по данным СМИ, Сеул будет просить Украину использовать эти машины только для гуманитарных целей, опасаясь реакции России.
Путин и Ким Чен Ын планируют "военное соглашение": что известно
- О своем намерении направить технику для разминирования в Украину Сеул рассказал уже после того, как в России Ким Чен Ын встретился с Путиным и, вероятно, договорился с ним о поставках оружия.
- Напомним, что 12 сентября глава Северной Кореи прибыл во российский Владивосток. А 18 сентября вместе с подарками от российских друзей : бронежилетом, дронами и в ушанке – поехал домой.
- Через шесть дней пребывания в России президенты могли договориться о поставках оружия. Путин мог выпросить снаряды, а также противотанковые ракеты. А Ким, вероятно, просил о передовых технологиях для спутников, а также атомных подводных лодок.
- В США, Южной Корее и Японии отреагировали на вероятные договоренности Путина и Кима в военной сфере. Все три страны выразили обеспокоенность. В частности, в США подчеркнули, что глава Кремля оказался в плачевной позиции, ведь умоляет Кима об оружии. В Южной Корее предупредили, что если Россия и КНДР планируют что-нибудь в сфере ядерных разработок, им следует ожидать "сильного ответа" от союзников.