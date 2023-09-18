Машини K600 Rhino найбільш бойове обладнання, яке Південна Корея відправляла до України. До того ж ці "тральщики" є нічим іншим, як "переробленими" танками M1 Abrams.
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Обіцянка Сеула
Раніше Південна Корея вже відправляла до України старі міношукачі. Цього разу на додаток до них корейський уряд вирішив надіслати машини Rhino, які побудовані на основі танків M1 Abrams південнокорейського зразка.
Сеул ухвалив таке рішення після того, як ще під час травневого саміту G7 у Хіросімі президент Юн пообіцяв Зеленському надіслати нелетальне обладнання, а потім підтвердив свою обіцянку у липні під час візиту до Києва.
Водночас, за даними ЗМІ, Сеул проситиме Україну використовувати ці машини лише для гуманітарних цілей, побоюючись реакції Росії.
Путін і Кім Чен Ин планують "військову угоду": що відомо
- Про свій намір направити до України техніку для розмінування Сеул розповів вже після того, як у Росії Кім Чен Ин зустрівся із Путіним та, ймовірно, домовився з ним про постачання зброї.
- Нагадаємо, що 12 вересня глава Північної Кореї прибув до російського Владивостоку. А 18 вересня разом із подарунками від російських друзів: бронежилетом, дронами та в ушанці – поїхав додому.
- За шість днів перебування у Росії президенти могли домовитися про постачання зброї. Путін міг випросити снаряди, а також протитанкові ракети. А Кім, ймовірно, просив про передові технології для супутників, а також атомних підводних човнів.
- У США, Південній Кореї та Японії відреагували на ймовірні домовленості Путіна і Кіма у військовій сфері. Усі три країни висловили стурбованість. Зокрема, у США наголосили, що очільник Кремля опинився у жалюгідній позиції, адже благає Кіма про зброю. У Південній Кореї попередили, що якщо Росія та КНДР планують щось у сфері ядерних розробок, їм слід чекати "сильної відповіді" від союзників.