Машини K600 Rhino найбільш бойове обладнання, яке Південна Корея відправляла до України. До того ж ці "тральщики" є нічим іншим, як "переробленими" танками M1 Abrams.

Дивіться також У 8 разів більша сума, аніж цьогоріч: Сеул оголосив рекордну допомогу для України

Обіцянка Сеула

Раніше Південна Корея вже відправляла до України старі міношукачі. Цього разу на додаток до них корейський уряд вирішив надіслати машини Rhino, які побудовані на основі танків M1 Abrams південнокорейського зразка.

Сеул ухвалив таке рішення після того, як ще під час травневого саміту G7 у Хіросімі президент Юн пообіцяв Зеленському надіслати нелетальне обладнання, а потім підтвердив свою обіцянку у липні під час візиту до Києва.

Водночас, за даними ЗМІ, Сеул проситиме Україну використовувати ці машини лише для гуманітарних цілей, побоюючись реакції Росії.

Путін і Кім Чен Ин планують "військову угоду": що відомо