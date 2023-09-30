Через щільні мінування українським військовим набагато важче просуватись вперед. Проблемою є й нестача кваліфікованих спеціалістів. Детальніше про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, голова українського об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко.

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Катастрофічний дефіцит саперів

Професійних саперів бракує практично у кожному підрозділі. Юрій Гудименко розповів, що в його роті на 120 людей було лишень 4 сапери із досвідом та відповідною освітою. Вже вони навчали й інших військових.

Якщо зібрати всіх професійних саперів України, не вистачило б перекрити й 10% того, що потрібно перекрити. На розміновування піде 50 років, хоч імовірніше – 80 – 90 років,

– зазначив Гудименко.

Є декілька видів розмінування. Військові сапери виконують лише одну з функції – розмінування, яке потрібно для подальшого просування. При цьому сапери постійно зазнають суттєвих втрат.

До того ж після закінчення війни в піхоті, танкістах та інші військовослужбовцях вже не буде потреби. Натомість потреба в саперах не зменшиться, а навпаки збільшиться.

"Величезна кількість територій, яка зараз замінована є просто загородженою. Ми не можемо її розмінувати, у нас не вистачає для цього сил, людей та грошей. Вона просто огороджена, забута і полишена. Але потім все це треба буде розміновувати", – наголосив військовий.

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Росіяни ускладнюють ситуацію для ЗСУ

Якщо говорити про російських окупантів, то не варто недооцінювати їхніх вмінь. На початку війни як українська, так і російська сторона використовували один і той же набір радянських мін. Їхня переважна більшість – міни, які дуже просто встановлювати.

Вони були розраховані на те, що мобілізований росіянин з глухого села, який не факт, що вміє писати й читати, зможе встановити міну, якщо буде такий наказ. Встановити цю міну – це справа 40 секунд, і росіяни успішно з цим дають раду,

– розповів Гудименко.

Крім того, в Росії є хороші спеціалісти, які навчають інших. Від їхніх пасток загинуло чимало наших військовослужбовців.

Росіяни мінують території для оборони, натомість нашим військовим доводиться витрачати багато часу, ресурсу та людських життів, щоб це розміновувати і просуватись далі територіями.

"Паритет є: у нас хороші специ, і в них, у нас такі міни, і в них такі ж. Річ у тім, що вони можуть поставити мінні загородження та сидіти за ними, а нам їх потрібно пройти", – пояснив військовий.

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