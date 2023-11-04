Чтобы разминировать территории Украины нужно более 750 лет, – Time

В Украине мины вместе с неразорвавшимися бомбами и артиллерийскими и другими снарядами загрязнили территорию настолько, что для ее разминирования понадобится 757 лет.

Во время полномасштабной войны Украина опередила Афганистан и Сирию и стала самой заминированной страной в мире, пишет TIME.

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Треть украинской территории усеяна миллионами неразорванных мин и кассетных бомб, а также минами-ловушками и осколками снарядов,

– говорится в статье.

Не только контрнаступление: какие последствия минирования

Огромные минные поля не только тормозят контрнаступление ВСУ, но и представляют угрозу жизни 6 миллионам мирных жителей, делают непригодными часть сельскохозяйственных угодий страны, что в свою очередь влияет как на экономическую ситуацию внутри страны, так и на мировое снабжение продовольствием.

"Масштабы загрязнения Украины минами и неразорванными боеприпасами являются самыми большими со времен Второй мировой войны", – цитирует издание министерку экономики Юлию Свириденко.

Мины уносят человеческие жизни

Согласно оценке GLOBSEC (аналитический центр в Словакии), Украине понадобится 757 лет, чтобы устранить эту угрозу, используя обычные методы и ресурсы.

Издание также приводит данные Минэкономики Украины о том, что по состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были искалечены или ранены. В статистику не учтены находящиеся под оккупацией России территории и где продолжаются тяжелые бои.

В то же время Свириденко сообщила, что у Украины есть план, как вернуть 80% загрязненных земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

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