Разное бывает, – Разумков рассказал, могут ли у него забрать мандат

Дмитрий Разумков заявил, что по закону его не могут лишить мандата. В то же время спикер не исключает другие варианты развития событий.

Отвечая на вопрос о вероятной отставке, Разумков не смог дать однозначного ответа относительно будущего своего мандата. В то же время он подчеркнул, что закон предусматривает только одно развитие событий.

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Ну, по закону нет (не могут забрать мандат – 24 канал), а так – у нас разное бывает,

– заявил Разумков.

Политик заверил, голосование за его отставку пройдет в "стопроцентном соответствии" с регламентом Верховной Рады.

Если "за" отдадут свои голоса 226 народных избранников, Разумков уйдет с должности. Если нет, продолжит работать в привычном режиме.

Арахамия о мандате Разумкова

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что пока не обсуждали будущее Разумкова в парламенте.

По словам "слуги", никто не строит планов по лишению Разумкова мандата нардепа.

По состоянию на октябрь 2021 года Разумков не является членом фракции "слуг" и не входит в партию.

В то же время во время выборов в 2019 году он был №1 в списке партии "Слуга народа".

Пост спикера Разумков занял в августе 2019 года. "За" проголосовали 382 народных избранника.