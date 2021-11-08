"Разочарованные": Украина направила ноту Грузии из-за перевода Саакашвили

Михеила Саакашвили перевели в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдане. Украина из-за этого уже направила Грузии ноту.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Там призвали перевезти политика в более безопасное место.

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В ведомстве заявили, что разочарованы таким решением грузинских властей. Украина продолжает следить за этой ситуацией.

Сегодня (8 ноября – 24 канал) во внешнеполитическое ведомство Грузии передали официальную ноту МИД Украины относительно этого,

– говорится в сообщении.

Также МИД отметило, что Саакашвили необходимо перевезти в гражданское медучреждение, которое позволяет оказать экстренную помощь.

Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова заявила , что Саакашвили нужно немедленно перевезти в медучреждение, которое обустроено для предоставления экстренных реанимационных мероприятий.

В ведомстве сообщили, что пребывание Саакашвили в тюрьме создает риски. В то же время, там заметили, что если руководствоваться гуманитарными соображениями, то напряжения можно избежать.

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