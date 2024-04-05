Украина разрабатывает собственный ЗРК: какова возможная дальность ракет

Украинское государство приблизилось к созданию ЗРК собственного производства с дальностью действия около 100 километров. С 2016 года есть 3 национальных проекта по разработке. Но изготовить ракету, которая может преодолевать это расстояние, точно смогут.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что технически это возможно. Он добавил, что ранее в Украине изготавливали межконтинентальные ракеты на тысячи километров.

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"Думаю, в перспективе, возможно, не совсем далекой, мы увидим, в частности, и свой зенитно-ракетный комплекс", – сказал Свитан.

Основными компонентами любого зенитно-ракетного комплекса являются локатор – система обнаружения – и ракеты.

Потенциал есть

Украина – ракетная страна. В свое время Советский Союз изготавливал немало ракет на базе украинского ВПК. Говорится о ракетах разного уровня – противокорабельных, для ЗРК, тактических, оперативно-тактических и межконтинентальных.

Мы можем изготавливать ракеты. Остался определенный потенциал, в частности, инженерно-технический. Не весь разворованный,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Кроме того, украинские конструкторские бюро могут пойти "вперед", ведь выполняют модернизацию некоторых ракет.

"Главная формулировка задачи – финансирование для полноценного комплекса. Это очень важно", – отметил Свитан.

Украинские разработки оружия