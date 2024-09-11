Ожидаем разрешения бить вглубь России, – Шмыгаль о встрече с Лэмми

В Киеве с визитом 11 сентября находятся глава Госдепартамента США Блинкен и глава МИД Великобритании Лэмми. Украинский премьер заявил, что провел с Дэвидом Лэмми насыщенную встречу.

Ранее Лондон объяснял, что разрешение на применение ракет Storm Shadow по территории России требует одобрения 3 стран. В частности, Storm Shadow производит также Франция, которая якобы разрешение предоставила.

Заметьте Байден планирует обсудить с британским премьером разрешение ВСУ наносить удары по России

Что заявил Шмыгаль

Подчеркнул, что мы ожидаем разрешения Великобритании наносить удары дальнобойным оружием по военным целям на территории нашего врага. Отдельно проговорили обеспечение Украины системами ПВО,

– заявил Шмыгаль.

По его словам, также с главой МИД Великобритании обсудили ситуацию в энергетике и то, как наши партнеры могут помочь в этом направлении. Ведь благодаря поддержке партнеров Киев восстанавливает уничтоженное Россией и развивает децентрализованную генерацию. В частности, Великобритания будет помогать в этом направлении.

Шмыгаль объяснил, что Украина ожидает получить до конца 2024 года 50 миллиардов долларов доходов от замороженных российских активов. Их должны передать страны "Большой семерки".

Украинский премьер поблагодарил:

Великобританию за новый пакет военной поддержки, который включает ракеты для ПВО на сумму 162 миллионов фунтов;

правительство страны и народ за крепкую и непоколебимую поддержку Украины.

В августе иностранные СМИ писали, что правительство Великобритании не предоставило Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow в рамках Курской наступательной операции.