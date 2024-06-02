Франция, вероятно, разрешила Украине бить ракетами Storm Shadow по территории России, – BBC
Источник:BBC
Накануне Эммануэль Макрон заявил, что международные партнеры должны позволить Украине бить по России. В частности, нейтрализовать военные базы, с которых оккупанты запускают ракеты.
Такая риторика президента Франции рассматривается как разрешение на использование Storm Shadow/SCALP. Об этом на условиях анонимности сказал журналистам офицер военной авиации.
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Разрешила ли Франция бить Storm Shadow/SCALP по России
Издание отметило, что Великобритания и Франция, которые поставляют Украине совместно созданные крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и SCALP (французский аналог), прямо не ограничили их использование. Радиус действия этих ракет может достигать 250 километров.
На прошлой неделе Эммануэль Макрон заявил: "Мы должны позволить [Украине] нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину".
Офицер военной авиации отметил, что такая риторика рассматривается как разрешение на использование Storm Shadow/SCALP. По его словам, теперь Силы обороны могут наносить удары по аэродромам Курской и Белгородской областей, которые граничат с Украиной.
Однако такие операции будут ограничены с точки зрения того, что они могут достичь. Дело в том, что украинские Су-24, которые оснащены этими крылатыми ракетами, должны будут приблизиться к российской границе для запуска. Это делает самолеты уязвимыми для вражеских систем ПВО. F-16 лучше оснащены для таких задач.
Во время пресс-конференции в Стокгольме Владимир Зеленский заявил: "Я не знаю, будут ли ограничения на использование этих самолетов над небом России. Я думаю, что использование любого западного вооружения по территории России – это вопрос времени".
США должны разрешить бить по России ATACMS
- Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за разрешение наносить удары по России американским оружием. В то же время украинский лидер подчеркнул, что ограничения на использование дальнобойных систем также должны быть сняты.
- Президент привел пример аэродромов, из которых Россия постоянно ведет огонь. Оккупанты знают, что Украина не будет стрелять в ответ, ведь не имеет соответствующих систем и разрешений.
- "Итак, они имеют это оружие там и не убирают его, потому что знают, что Украина не может нацелить на них западное оружие, даже если они будут стрелять против нас", – объяснил Зеленский.
- Кстати, конгрессмены осудили ограничения на использование поставленных США ракет ATACMS. Члены Конгресса настаивают, что для победы Украины в войне нужно разрешить предоставленное США оружие использовать против любых законных военных целей на территории России, а не только вдоль границы под Харьковом.