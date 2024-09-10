США не должны ограничивать Украину в ударах – российские аэродромы являются законными целями, – Ходжес

США не позволяют Украине бить по объектам на территории России своим дальнобойным оружием. Американский генерал прокомментировал это.

Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес считает, что когда украинская власть представит Вашингтону свои планы, тогда США будут иметь больше убеждения снять ограничения на удары по территории России. Нынешний запрет свидетельствует о том, что США не видят, что такие удары могли бы изменить.

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Новая администрация Белого дома будет более решительной

По его словам, политика Соединенных Штатов по ограничению на способности Украины использовать оружие, которое уже предоставили, ужасна. Он считает, что администрация еще не готова взять на себя обязательства помочь Украине победить, ведь нет четко очерченного видения результата с точки зрения США.

Он выразил надежду, что это изменится.

Безусловно, Украина имеет право защищать себя. И поэтому удары по аэродромам, с которых осуществляются российские атаки, или ракеты, или беспилотники, или самолеты, сбрасывающие управляемые бомбы, являются законными целями. И мы не должны ограничивать Украину в ударах по этим целям,

– подчеркнул Бен Ходжес.

По мнению военного, новая администрация Белого дома будет более решительной в вопросах поддержки Украины. Он добавил, что если в Белый дом после выборов в ноябре придет Камала Харрис, то она продолжит поддержку, такую же как сейчас предоставляет администрация Байден. В то же время сложно прогнозировать, что произойдет в случае победы Трампа.