Екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що коли українська влада представить Вашингтону свої плани, тоді США матимуть більше переконання зняти обмеження на удари по території Росії. Теперішня заборона свідчить про те, що США не бачать, що такі удари могли б змінити.

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Нова адміністрація Білого дому буде рішучішою

За його словами, політика Сполучених Штатів щодо обмеження на здатності України використовувати зброю, яку вже надали, жахлива. Він вважає, що адміністрація ще не готова взяти на себе зобовʼязання допомогти Україні перемогти, адже немає чітко окресленого бачення результату з точки зору США.

Він висловив сподівання, що це зміниться.

Безумовно, Україна має право захищати себе. І тому удари по аеродромах, з яких здійснюються російські атаки, чи то ракети, чи то безпілотники, чи то літаки, що скидають керовані бомби, є законними цілями. І ми не повинні обмежувати Україну в ударах по цих цілях,

– наголосив Бен Годжес.

На думку військового, нова адміністрація Білого дому буде більш рішучою у питаннях підтримки України. Він додав, що якщо у Білий дім після виборів у листопаді прийде Камала Гарріс, то вона продовжить підтримку, таку ж як зараз надає адміністрація Байден. Водночас складно прогнозувати, що станеться у випадку перемоги Трампа.