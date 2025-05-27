"Это уже не за горами": что может заставить Трампа разрешить удары по России без ограничений

Трамп рассматривает возможность отмены ограничений на использование Украиной западного оружия против России. Это может быть давлением на Кремль, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Он мог бы это сделать, но для этого должны совпасть несколько факторов.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев, подчеркнув, что важнейший фактор, как все, что касается Трампа – психологический.

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Что должен осознать лидер Соединенных Штатов

Американский президент, по словам Краева, понемногу приходит к пониманию того, что уступки перед Путиным, попытки договориться с ним и вообще его позиция по отношению к российскому диктатору делают его слабаком.

Когда Трамп действительно осознает, что не вызывает уважение к себе ни у своих партнеров, ни у врагов (что для него важнее), что он не может быть величественным крутым дипломатом, которым себя считает, что он не способен повлиять на ситуацию, тогда в этот момент его поведение изменится.

Эксперт высказал мнение, что может быть какая угодно угроза для американских, украинских или европейских национальных интересов, но только если вдруг случится что-то такое, что Трамп лично поймет свою слабость и об него будут вытирать ноги, тогда он начнет действовать. Только в этот момент президент США будет делать все возможное, чтобы остановить Путина, его вооруженную агрессию и реально надавить на Россию.

Этот момент уже не за горами. Россияне известны своей напыщенностью, высокомерием. Они могут оступиться, создать условия, когда Трамп почувствует свою невозможность влиять на ход событий вокруг Украины, Ближнего Востока, Тайваня, тогда его политика может измениться,

– уверен Краев.

Он напомнил, что подобное уже происходило во время его первой каденции, но на рубеже 2 – 3 года президентства. Сейчас из-за того, что ситуация развивается гораздо активнее, по мнению Краева, изменения во взглядах и решениях лидера США могут наступить в течение второго года его нынешней каденции.

Напомним, что партнеры Украины (Германия, Франция, Великобритания) отменили ограничения по поставкам нашему государству дальнобойного оружия. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше не существует никаких ограничений и ВСУ могут сейчас обороняться, в частности нанося удары по российским военным объектам. Он также добавил, что есть потребность в том, чтобы предоставить Украине такое оружие.