Согласования будут не публичными: что стоит за риторикой Байдена по ударам вглубь России

Джозеф Байден отметил, что в США не поддерживают удары вглубь российской территории американским оружием. Он заявил, что не видит в этом необходимости, ведь Украина может атаковать российские военные объекты собственным оружием.

Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что такая позиция президента США является системной. Он и раньше в своих интервью говорил, что не позволит использовать американское оружие для ударов по Москве или Кремлю.

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Изменение риторики

По мнению Тараса Жовтенко, американские политики и военные комментируют использование оружия США очень осторожно. Там говорится о том, что география ударов американским оружием по территории России Силами обороны до сих пор обсуждается.

Если сначала эта география ограничивалась только пограничными областями России вблизи Харьковщины и Сумщины, то дальше было заявление, что вся линия приграничья на 100 километров является легитимной для ударов американским оружием,

– отметил он.

Эксперт по международной безопасности предположил, если Украина будет согласовывать с США свои цели вглубь российской территории, то американцы могут на это согласиться, если будут поддерживать украинские аргументы.

"Вероятно, от США будут исключительные разрешения атаковать глубь российской территории. Однако эти согласования, возможно, будут не публичными", – высказался Жовтенко.

Разведка США

Тарас Жовтенко отметил, что нашим американским партнерам нужно также подготовиться к атакам вглубь России, чтобы собрать данные разведки. Говорится о спутниковых разведывательных аппаратах и тактических БПЛА.

Для того, чтобы собрать достаточное количество информации для эффективного ракетного удара по военной цели в глубине территории России надо активизировать техническую разведку, чтобы собрать максимально исчерпывающую информацию о цели,

– сказал эксперт по международной безопасности.

Он считает, что ни военное, ни политическое руководство США не является категоричным относительно разрешения атаковать глубь России.