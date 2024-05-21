Байден ничего вслух не будет говорить, - политтехнолог о возможном разрешении США бить по России

Украина все еще ожидает разрешения от США бить ее оружием по территории России. Однако Байден никогда не скажет такого решения вслух.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что такое решение Украина может получить в другом формате. Вместе с тем Минфин США требует от европейских банков выполнять санкции против России.

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Разрешение от Байдена

Тизенгаузен отметил, что Байден ничего вслух не будет говорить. Он не выйдет на трибуну и не скажет "Бейте!". Там будет немного другая история. По мнению политтехнолога, там будет история похожа на удары по НПЗ. США говорят, что они не дают согласия, но Украина может сама распоряжаться.

США могут говорить: "Посмотрите, эта Украина неудержимая какая-то. Украинцы никого не слушают и бьют. Мы согласия не давали, а они научились бить по российской территории. Это плохо. Мы не поддерживаем, конечно же, но сделать ничего не можем", – заметил Тизенгаузен.

Что известно об ударах по российской территории

Президент Украины Владимир Зеленский жестко заявил о позиции союзников в войне Украины с Россией. В частности, он отметил, что пока никаких положительных сдвигов в вопросе ударов западным оружием по территории России нет.

Кроме того, он отметил, что решение союзников о предоставлении помощи Украине запаздывают на год. Он предлагает странам НАТО сбивать воздушные цели над Украиной. А решение предоставлять оружие назвал "шагом вперед и двумя шагами назад".

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