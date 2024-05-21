Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що таке рішення Україна може отримати в іншому форматі. Разом з тим Мінфін США вимагає від європейських банків виконувати санкції проти Росії.

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Дозвіл від Байдена

Тизенгаузен зазначив, що Байден нічого вголос не казатиме. Він не вийде на трибуну та не скаже "Бийте!". Там буде трохи інша історія. На думку політтехнолога, там буде історія схожа на удари по НПЗ. США говорять, що вони не дають згоди, але Україна може сама розпоряджатись.

США можуть казати: "Подивіться, ця Україна нестримна якась. Українці нікого не слухають і б'ють. Ми згоди не давали, а вони навчились бити по російській територій. Це погано. Ми не підтримуємо, звісно ж, але зробити нічого не можемо", – зауважив Тизенгаузен.

Що відомо про удари по російській території

Президент України Володимир Зеленський жорстко заявив щодо позиції союзників у війні України з Росією. Зокрема, він зазначив, що поки ніяких позитивних зрушень у питанні ударів західною зброєю по території Росії немає.

Крім того, він наголосив, що рішення союзників про надання допомоги Україні запізнюються на рік. Він пропонує країнам НАТО збивати повітряні цілі над Україною. А рішення надавати зброю назвав "кроком уперед і двома кроками назад".

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