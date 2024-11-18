В штабе Трампа прокомментировали разрешение Украине бить вглубь России

17 ноября стало известно о том, что администрация Джо Байдена, которая остается у власти в США последние два месяца, наконец приняла историческое решение. Вашингтон снял ограничения на удары вглубь российской территории. У Дональда Трампа отреагировали.

Как пишут СМИ, США разрешили Украине использовать американское оружие на территории России примерно три дня назад. Тем временем, в команде Трампа отказались говорить журналистам, согласовывал ли Байден это решение со своим преемником, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Появилась реакция Илона Маска на разрешение Байдена Украине бить по России ATACMS

Что говорят у Трампа

Директор по коммуникациям переходной администрации Трампа Стивен Ченг также не захотел давать прямую оценку разрешению на удары по России. Когда его спросили о снятии ограничений на использование западного оружия для Украины, он лишь вспомнил слова Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Республиканец говорил, что является единственным человеком, который может заставить обе стороны конфликта к переговорам, работать над прекращением войны и убийств.

Ченг отреагировал на сообщение в российском государственном СМИ, которое цитировало неназванного официального представителя переходного периода. Тот предполагал, что Трамп может пересмотреть последние действия Байдена, когда он вступит в должность. "Официальные заявления по этому поводу будут поступать непосредственно от президента Трампа или его уполномоченных представителей", – сказал он.

К слову, Франция и Великобритания вслед за США позволили Киеву использовать ракеты Storm Shadow и Scalp для атаки на Россию.