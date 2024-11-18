Байден не позволял Украине бить ATACMS по всей территории России, – Axios

17 ноября стало известно, что администрация Байдена сняла ограничения для Украины на удары дальнобойными ракетами по России. Однако позже оказалось, что разрешение касается лишь Курской области.

Президент США согласовал использование Украиной ракет большой дальности только для обстрела российских и северокорейских сил в Курской области, передает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Снятие ограничений от Байдена с новыми ограничениями

Отмечается, что таким образом Белый дом отреагировал на привлечение Кремлем к агрессии против Украины десятки тысяч северокорейских солдат. Те, по данным разведкой, находятся именно на Курщине.

Позволив Киеву бить ATACMS по войскам КНДР, Байден надеется сдержать Пхеньян от отправки дополнительных сил в Россию. Кроме того, президент делает ставку на то, что наступление оккупантов в Курской области потерпит неудачу.

Обратите внимание! По данным Bloomberg, Северная Корея планирует отправить до 100 тысяч военных в Россию для поддержки в войне против Украины.

Между тем эксперт из аналитического центра Foundation for Defense of Democracies (FDD) Джон Харди сказал журналистам, что разрешение не должно ограничиваться Курской областью.

Позволить Украине наносить удары по высокоприоритетным целям по всей России может поставить Киев в лучшую позицию для потенциальных переговоров, в частности путем стимулирования Москвы согласиться на мораторий на удары по критической энергетической инфраструктуре,

– объяснил Харди.

Между тем источники The Washighton Post пишут, что разрешение на удары ATACMS по России впоследствии может расшириться на всю ее территорию.

Майкл Кофман, из Фонда Карнеги за международный мир, говорит, что разрешение от США может быть полезным для Украины в оперативном плане, позволяя ей лучше защищать и удерживать оборону на территории, которую она занимает в Курской области. Таким образом она сможет компенсировать выгоду, которую получает Россия от использования северокорейских сил на этом конкретном участке фронта.