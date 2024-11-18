Во Франции и Британии сделали официальные заявления о разрешении Украине на удары вглубь России

СМИ сообщали, что Франция и Великобритания якобы предоставили разрешение на использование своего дальнобойного оружия для ударов вглубь России. В конце концов в Лондоне и Париже сделали официальные заявления по этому поводу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Sky News. Ранее разрешение на удары для Украины вглубь России ракетами ATACMS предоставили США.

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Что сказали во Франции и Британии о разрешении бить вглубь России

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что Франция, которая предоставила Украине ракеты большой дальности, не изменила свою позицию относительно разрешений на нанесение ударов вглубь России.

Он отметил, что разрешение Киеву наносить удары по военным объектам в России остается "одним из вариантов", который все еще обсуждают.

Мы открыто сказали, что это вариант, который мы бы рассмотрели, если он позволит нанести удар по целям, откуда Россия сейчас осуществляет агрессию на украинскую территорию. Поэтому ничего нового по этому вопросу,

– сказал он.

Прокомментировали также информацию о дальнобойных ударах вглубь России и в Лондоне. Министр образования Великобритании Бриджит Филлипсон отметила, что ее страна остается "непоколебимой" в своей поддержке Украины, но не собирается идти по стопам США относительно разрешений на удары по России дальнобойным оружием.

"Мы, по-прежнему, решительно поддерживаем украинский народ почти через тысячу дней после начала этого конфликта. И, отправляясь на саммит G20, премьер-министр очень четко заявил, что украинский народ и президент Зеленский могут рассчитывать на нашу полную поддержку", – сказала она.

В то же время Филлипсон воздержалась от комментариев относительно того, может ли Великобритания позволить Украине использовать свое дальнобойное оружие против объектов на территории России.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, прибыв на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, заявил, что необходимо удвоить усилия по укреплению поддержки Украины, и сказал журналистам, что "должна быть полная поддержка столько, сколько потребуется".

К слову, о том, что Украина получила разрешение на использование ATACMS для дальнобойных ударов по России от США, сообщило издание The New York Times.

Издание Le Figaro писало, что такие же разрешения предоставили также Британия и Франция для своих ракет, но впоследствии эту информацию журналисты убрали с сайта.