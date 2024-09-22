Президенты США хотят оставаться в истории: какой шанс имеет Байден

Каждый президент США имел желание оставить свой след в истории, особенно в последний год своей каденции. Действующий американский лидер Джо Байден сейчас имеет такой шанс, ведь Украина ожидает разрешения бить западным оружием по объектам оккупантов вглубь территории России.

Поэтому Байден имеет возможность продемонстрировать больше решимости. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко.

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"У Байдена есть шанс в последние месяцы своего президентства принять такие весомые решения, которые не только нам помогут, но и могут стать его весомым следом в американской политической истории. На самом деле каждый президент США, особенно в последний год своего президентства, заботится о том, с чем он останется в истории", – подчеркнул он.

Могут быть компромиссные варианты

Владимир Фесенко предположил, что в плане победы Украины нет таких пунктов, которых не могли бы предоставить США. В частности, хотя бы частичное снятие ограничений для ударов западным дальнобойным оружием по российской территории. Здесь могут быть различные компромиссные варианты, которые обсуждаются в западной прессе.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины предусматривает быстрые и конкретные шаги наших стратегических партнеров, которые зависят исключительно от них. Они продлятся от сегодняшнего дня до конца декабря. План презентуют Джо Байдену, кандидатам в президенты США и всем другим партнерам.

Например, Штаты могли бы дать разрешение на использование британских ракет Storm Shadow, которые технологически связаны с США. Это один из вариантов.

Далее можно хотя бы увеличить расстояние использования. Прежде всего дать разрешение использовать американские ракеты ATACMS хотя бы по пограничным целям российским. Это уже будет шаг вперед. Или увеличить расстояние для использования американского оружия по приграничным районам России и так далее,

– сказал политолог.

Сейчас не принимаются кардинальные решения. Их будет принимать уже следующая администрация президента США. Однако принять военную помощь Украине на следующий финансовый год необходимо в ближайшие месяцы.