Разрешение на удары по территории России может появиться после 6 ноября, – Романюк

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключает, что в будущем Украина сможет бить вглубь России немецким оружием. Вероятно, это заявление прозвучало, потому что она знает, что немецкий канцлер Олаф Шольц не решится предоставить Украине ракеты Taurus, пока США не позволят применять ATACMS вглубь российской территории.

Решение о предоставлении нашему государству разрешения бить по России западным оружием может появиться после 6 ноября, когда будут известны результаты выборов президента Штатов. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

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"Вероятнее всего, Бербок знает, что Шольц не решается давать ракеты Taurus до того момента, пока США не предоставят свои ATACMS на 300 километров, Storm Shadow и SCALP Великобритании и Франции, пока не передадут Украине и пока наше государство их не использует в реальном бою против военных объектов России", – сказал он.

По его словам, тогда Германия сможет увидеть, что нет "эскалации", "красных линий", что Россия не поражает в ответ ядерным оружием и, возможно, предоставит Украине ракеты Taurus. Однако этого не будут обнародовать, а будут пытаться это засекречивать.

Разрешение может быть после выборов

Юрий Романюк предположил, что разрешение поражать объекты на территории России западным дальнобойным оружием Украина сможет получить после завершения выборов в Штатах. Ведь сейчас Белый дом не хочет "эскалации". Также действующий лидер Джо Байден сейчас остерегается любого внутреннего обострения в США, чтобы в результате этого Дональд Трамп не победил на выборах.

Вероятнее всего, на "Рамштайне" они будут уверять Зеленского потерпеть до 6 ноября, когда завершатся выборы в США, когда станет понятно, кто победил. И тогда независимо от того, победила или Камала Харрис, или Трамп, Байден те два месяца до дня инаугурации новоизбранного президента, до 20 января 2025 года, даст Украине разрешение,

– считает он.

Что могут обсуждать на "Рамштайн"

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" отметил, что встреча в формате "Рамштайн", которая состоится 12 октября, будет прощальной для Джо Байдена. Как президент США последние два месяца он не будет иметь времени приезжать в Европу и встречаться с главами европейских государств.

Он должен помочь Украине на "Рамштайне" по защите территории, перспективе отражения российской агрессии, следующем контрнаступлении Украины. Это предоставить разрешение обстреливать цели, согласованные Пентагоном, вглубь российской территории, вооружения, которые должны дать все 50 стран "Рамштайна", поговорить в закрытом режиме с главами ядерных держав Францией и Великобританией, Германией,

– подчеркнул Романюк.

Кроме того, в тайном режиме они должны обсудить, как дальше будет развиваться НАТО, какие перспективы политики США и Европы, какие изменения могут произойти, что ждать от Камалы Харрис, Дональда Трампа и так далее.