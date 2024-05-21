Элемент игры: что указывает на возможное разрешение бить оружием США по России

Экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты Америки должны помочь украинцам наносить удары по России. Однако формально – это ее частное заявление. Никто не может сказать, что Нуланд представляет официальную позицию страны.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что даже, если американские политики уходят с официальных должностей, они продолжают работать консультантами, экспертами, советники или являются участниками определенных аналитических центров. К слову, Виктория Нуланд сказала, что у Украины должна быть возможность останавливать атаки России, которые осуществляются "из баз внутри" страны-агрессора.

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Роль экспертности на Западе, особенно в США, колоссальная. Некоторые такие общества называют "экспертными демократиями", когда определенные специалисты в значительной степени определяют, что происходит, а власть к ним вынуждена прислушиваться.

"Когда делается такое заявление – это похоже, в частности, на зондирование почвы – зондирование реакции со стороны России – как она на это будет реагировать; чтобы посмотреть на реакцию союзников Соединенных Штатов. В частности, по НАТО", – сказал политолог.

Все, чтобы они сделали для себя определенные выводы. Это может быть неформальным сигналом для России. Мол, что Украина таки получит разрешение бить по российской территории американским вооружением, однако, неформально и непублично. А Россия "пусть попробует доказать, что это американское оружие прилетело".

Украина обратилась к администрации Джо Байдена с просьбой разрешить определить цели на территории России, по которым она бы могла ударить собственным оружием. Также Киев попросил снять ограничения на использование американского оружия, чтобы можно было бить по военным объектам на территории страны-агрессора. По данным The Wall Street Journal, этот запрос рассматривают.

"Все оружие, которое пересекает границу Украины, автоматически становится украинским. Поэтому я не исключаю, что это не просто заявление политика в отставке. Скорее всего, это такая достаточно скоординированная акция", – отметил Рейтерович.

Сейчас Джо Байдену и администрации Белого дома надо, в частности, сохранить приверженность электората и принимать определенные вещи. Так там пытаются через таких людей как Виктория Нуланд передавать определенные сигналы.

"Мы видим сейчас только верхушку айсберга", – сказал политолог.

Элемент игры

Между тем государственный секретарь США Энтони Блинкен не стал прямо отвечать, позволяют ли Штаты бить американским оружием по территории России. Впрочем, он добавил, что Вашингтон не против атак по российской территории. Также он подчеркнул, что его страна не может поощрять удары за пределами территории Украины. Однако, последнее решение – за украинским государством.

Видно было, что он как дипломат не просто так это сказал в таком формате. Это не была оговорка. Это был определенный элемент игры,

– добавил Игорь Рейтерович.

Она, вероятнее всего, приведет к тому, что Украина будет иметь такое неформальное согласие, и в конце концов украинские военные смогут решать определенные задачи.

Ведь это абсурдная ситуация, когда россияне стоят в 5 километрах от границы с Украиной и занимаются перегруппировкой. Врага не достанет украинская артиллерия, однако достанет HIMARS, который ВСУ не могут пока что использовать для ударов по российской территории.

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