Российская армия на Пасху ударила по Харькову. Известно, что прилетом разрушен дом ректора Харьковского национального университета имени Каразина Татьяны Кагановской.

Эту информацию она лично подтвердила на своей странице в фейсбуке. Там она также поблагодарила людей за поддержку.

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Пострадал дом ректора ХНУ имени Каразина

В результате российского обстрела Харькова на Пасху, 5 мая, частично разрушен дом ректора Татьяны Кагановской.

На фото заметно, что фасад дома и не только – поврежден. Также в доме выбиты окна.



В Харькове прилетом разрушен дом ректора ХНУ имени Каразина / Фото из открытых источников

Кагановская отметила, что никто из ее семьи не пострадал.

Друзья, бесконечно благодарна всем за теплые слова поддержки! Они в очередной раз доказывают, что мы едины и нас не сломить! А это значит, что Победа будет за нами!,

– написала ректор ХНУ имени Каразина.

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