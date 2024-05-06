В Харькове прилетом разрушен дом ректора ХНУ имени Каразина
Российская армия на Пасху ударила по Харькову. Известно, что прилетом разрушен дом ректора Харьковского национального университета имени Каразина Татьяны Кагановской.
Эту информацию она лично подтвердила на своей странице в фейсбуке. Там она также поблагодарила людей за поддержку.
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Пострадал дом ректора ХНУ имени Каразина
В результате российского обстрела Харькова на Пасху, 5 мая, частично разрушен дом ректора Татьяны Кагановской.
На фото заметно, что фасад дома и не только – поврежден. Также в доме выбиты окна.
В Харькове прилетом разрушен дом ректора ХНУ имени Каразина / Фото из открытых источников
Кагановская отметила, что никто из ее семьи не пострадал.
Друзья, бесконечно благодарна всем за теплые слова поддержки! Они в очередной раз доказывают, что мы едины и нас не сломить! А это значит, что Победа будет за нами!,
– написала ректор ХНУ имени Каразина.
Российские войска атаковали Харьков на Пасху: детали
- Утром 6 мая глава Харьковской ОГА рассказал о последствиях российского удара 5 мая по Харькову.
- Так, в результате обстрела КАБ по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова повреждено 14 многоквартирных домов, 3 автомобиля, медучреждение, общежитие, офисное здание, 8 частных домов, гаражи, кафе, разрушены 3 частных дома.
- Кроме этого, возросло количество пострадавших. В частности, в Харьковской прокуратуре по состоянию на утро 6 мая отметили, что количество травмированных увеличилось до 16 человек.