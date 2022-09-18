Насколько уничтожена инфраструктура Харьковщины и как ее будут восстанавливать: объяснение Верещук

18 сентября 2022 , 23:11
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Украинские защитники и защитницы освободили от российских захватчиков почти всю территорию Харьковщины. Населённые пункты области получили серьезные разрушения, многие объекты нужно восстанавливать.

Жилищная застройка и местная инфраструктура на 70% уничтожена. Об этом 24 каналу сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Как будут восстанавливать Харьковщину

Известно, что правительство выделило из резервного фонда 400 миллионов гривен на первоначальные меры. Речь идет о восстановлении критической инфраструктуры – газопроводов, водопроводов, всего, что поможет восстановить питание.

Вскоре эти деньги будут использованы в Харьковской области. Мы понимаем, зачем и куда они пойдут. Конечно, этих средств не хватает. Уже ведутся переговоры с нашими международными партнерами,
– добавила Ирина Верещук.

Наш враг коварен, он рассчитывает на то, что будет уничтожена именно гражданская инфраструктура. Цель оккупантов – нанести большой гуманитарный удар по нашему государству.

Они вынуждены бежать из Харьковской области, ничего не могут сделать на поле боя, бьют по гражданской инфраструктуре – это уже признают во всем мире. Они совершают очередные акты терроризма,
– подчеркнула министр.

Верещук подчеркнула, что наши международные партнеры обязательно помогут восстановить Харьковщину, Херсонщину и остальные наши территории.

Восстановление начинается

Сейчас идет процесс фиксации. Конечно, не ко всем населенным пунктам можно добраться. Люди там действительно очень страдают.

"Я постоянно общаюсь с людьми. Знаю, в какой они беде. Знаю, что Харьковская ОВА не дорабатывает и недорабатывает объективно", – сказала Верещук.

Именно поэтому создали координационный штаб, чтобы помочь людям:

  • эвакуироваться, если они потеряли свои дома и негде перезимовать;
  • восстановить жилье, если есть небольшие повреждения – окна, двери, крыши.

Но не все сразу. Я понимаю, что есть много нареканий. Именно поэтому я обращаюсь к нашим людям, которые слышат меня. Пожалуйста, давайте вместе, волонтеры, международные партнеры, все, кто может помочь – поможем деоккупированным территориям,
– подытожила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Ситуация на деоккупированной Харьковщине: коротко

  • Украинские военные изгнали российских оккупантов почти со всей территории Харьковщины. Наши воины узнали детали о зверствах россиян и собственными глазами увидели застенки, в которых держали украинцев. Людей испугали, они удивились, когда пообщались с воинами ВСУ.
  • На отвоеванной территории Харьковщины ситуация сложная и люди нуждаются в поддержке. Первоочередная необходимость – начать чинить свои дома.
  • Жители освобожденного села Кочубеевка Харьковской области рассказали о реалиях жизни в российской оккупации. Так, за полгода они не ели хлеба.
  • Зверства россиян в очередной раз всколыхнули весь мир. Так, в Изюме повторилась история Бучи. В городе царили убийства, издевательства и тотальный террор. Многие люди ищут своих пропавших родственников.
  • Наши бойцы показали жуткие кадры из поселкового совета уже освобожденного села Большие Проходы. Его оккупанты превратили в тюрьму для пленных.

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Автор: Катерина Сердюк