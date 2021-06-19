Массовая эвакуация, разрушенные пляжи и погибшие: непогода в Крыму наделала бед – фото

Оккупанты в Крыму пожаловались, что в результате многодневных ливней и наводнений разрушена инфраструктура, а также частные домохозяйства не одной семьи. Более того, почти 20 человек пострадали от непогоды, а 1 женщина считается пропавшей без вести.

Как сказала глава так называемой администрации оккупированной Ялты Янина Павленко, травмы от непогоды получили 18 человек.

Важно Ситуация сложная: оккупационные власти готовятся эвакуировать людей из затопленной Ялты

Последствия непогоды в оккупированном Крыму

В целом оккупационная власть сообщила:

о 101 подтопленном доме (из 43 откачали воду);

7 211 абонентов остались без электроэнергии;

608 человек удалось эвакуировать;

235 абонентов отключили от газоснабжения.

В результате чрезвычайной ситуации получили травмы 18 человек. Из них 2 госпитализированы, 1 пострадавший прооперирован. 1 погибший и еще 1 женщина пропала без вести,

– отметила Павленко.

По информации СМИ оккупантов, во время мощного ливня в Ялте погиб 26-летний мужчина. Его унесло потоком дождевой воды.

Также глава "администрации" оккупированной Ялты дополнила пост фотографиями. На них видно, что от ялтинской набережной почти ничего не осталось, а пляжи разрушены.

Крым в плену непогоды: главное

Несколько дней оккупированный Россией Крым страдал от сильных ливней. Из-за огромного количества воды из берегов вышла река Водопадная.

Из-за сильных ливней в Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации. Затопило сотни домов. Для того, чтобы побороть последствия дождей, привлекли военных.

Последствия непогоды в Ялте / Фото Янины Павленко