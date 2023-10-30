Разрушен объект социнфраструктуры: в Запорожье рассказали об ударе

Российские военные около полудня атаковали Запорожье. Как отмечают представители местных властей, враг разрушил объект социальной инфраструктуры.

Детальнее о российской атаке рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. По предварительной информации, оккупанты били по региону баллистикой.

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Что известно об атаке по Запорожью

По словам главы ОВА, в 11:28 оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району. Он отметил, что в результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры.

Известно, что на месте работают специалисты ГСЧС. Они занимаются ликвидацией последствий атаки. По словам Юрия Малашко, информация о пострадавших не поступала.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отметил, что оккупанты атаковали окрестности Запорожья. Он отметил, что повреждения получило помещение коммунального учреждения. По его словам, все городские службы привлечены к ликвидации последствий обстрелов.

Утром россияне атаковали Одесчину

Обратим внимание, что российские военные также атаковали с утра Одесскую область. Как отметил глава ОВА Олег Кипер, враг бил по Одесскому району ракетами. А целью оккупантов стал судоремонтный завод.

Известно, что в результате атаки вспыхнул пожар. Спасателям удалось его оперативно ликвидировать. В то же время известно, что повреждения получили административное здание и техника предприятия.

Сначала речь шла о двух пострадавших. Мужчине 1961 года рождения и женщине 1966 года. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Потерпевшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

Вскоре подробностями поделились в Офисе генпрокурора. В нем отметили, что в результате атаки пострадали четверо сотрудников предприятия. У них травмы разной степени тяжести. Двое – в больнице.

Обратим внимание, что в ночь на 30 октября оккупанты атаковали также Днепропетровскую область. Глава ОВА Сергей Лысак отметил, что защитники ВзК "Восток" над областью сбили две ракеты врага. Воздушные силы ВСУ отметили, что говорится о Х-59.

Обломки рухнули в Днепровском районе. В результате повреждения получили пятиэтажка, частный дом, а также легковой автомобиль. Прошло без жертв и пострадавших.