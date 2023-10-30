Детальніше про російську атаку розповів глава Запорізької ОВА Юрій Малашко. За пепередньою інформацією, окупанти били по регіону балістикою.

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Що відомо про атаку по Запоріжжю

За словами глави ОВА, о 11:28 окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району. Він зазначив, що внаслідок влучання зруйнований об'єкт соціальної інфраструктури.

Відомо, що на місці працюють фахівці ДСНС. Вони займаються ліквідацією наслідків атаки. За словами Юрія Малашка, інформація про постраждалих не надходила.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що окупанти атакували околиці Запоріжжя. Він зазначив, що ушкоджень зазнало приміщення комунальної установи. За його словами, усі міські служби залучені до ліквідації наслідків обстрілу.

Зранку росіяни атакували Одещину

Звернімо увагу, що російські військові також атакували зранку Одеську область. Як зазначив глава ОВА Олег Кіпер, ворог бив по Одеському району ракетами. А ціллю окупантів став судноремонтний завод.

Відомо, що внаслідок атаки спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося її оперативно ліквідувати. Водночас відомо, що пошкоджень зазнала адміністративна будівля та техніка підприємства.

Спочатку йшлося про двох постраждалих. Чоловіка 1961 року народження та жінку 1966 року народження. Їх доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. Потерпілі отримують всю необхідну медичну допомогу.

Невдовзі деталями поділилися в Офісі генпрокурора. У ньому зауважили, що внаслідок атаки постраждали четверо співробітників підприємства. У них травми різного ступеня тяжкості. Двоє – у лікарні.

Звернімо увагу, що в ніч проти 30 жовтня окупанти атакували також Дніпропетровську область. Глава ОВА Сергій Лисак зазначив, що оборонці ПвК "Схід" над областю збили дві ракети ворога. Повітряні сили ЗСУ зазначили, що мовиться про Х-59.

Уламки впали у Дніпровському районі. Внаслідок цього пошкоджень зазнали п'ятиповерхівка, приватний будинок, а також легковий автомобіль. Минулося бех жертв і постраждалих.