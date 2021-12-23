Разумков будет подъедать рейтинг "слуг", и не только их, – политолог

Рейтинг Дмитрия Разумкова стремительно меняется. По всей вероятности, он будет забирать голоса у других кандидатов.

В частности, экс-спикер Верховной Рады будет забирать рейтинг у монобольшинства. Такое мнение в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" выразил политолог Валентин Гладких.

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По его словам, многим людям хотелось бы, чтобы Разумков полностью съел рейтинг "Слуги народа", но это не совсем так.

На самом деле он, безусловно, будет подъедать рейтинг "Слуги народа". Но он будет подъедать не только их,

– подчеркнул Гладких.

Он пояснил, что Разумков будет подъедать рейтинг "слуг" в базовых регионах у условно бело-голубого электорального поля.

О рейтингах "Разумной политики" пока не стоит говорить

Еще в июне в "Слуге народа" заявляли, что у Разумкова нет никаких шансов выиграть президентские выборы. Напротив, таким решением он может якобы испортить свою репутацию.

Относительно рейтингов "Разумной политики" эксперт считает, что стоит говорить о них, когда появится хотя бы конкретный персональный состав политической силы.

"В настоящее время Разумкову не удалось даже создать депутатскую группу в парламенте. Пока это одно из межфракционных объединений", – добавил Гладких.

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