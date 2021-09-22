Разумков отреагировал на обвинения "Слуги народа" в "некомандной работе"

На днях Михаил Подоляк заявил, что у Дмитрия Разумкова есть разногласия со взглядами "Слуги народа" на стратегию развития государства. Ответ спикера не заставил себя долго ждать.

Глава Верховной Рады отметил, что высказывания советника главы ОП не соответствуют действительности. По словам нардепа, "его позиции не меняются".

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Если мы говорим о законе об олигархах, я об этом всегда говорил: я считаю, что борьбу с олигархатом нужно вести, но цивилизованным способом. У меня простая позиция: я требую, чтобы это проходило в рамках закона и регламента,

– подчеркнул Дмитрий Разумков.

"Некомандная игра"

В то же время "слуга народа" не оставил без ответа заявление своего коллеги по фракции Александра Корниенко, который обвинил спикера в "некомандной игре".

То, что я не голосую на СНБО? Я не голосую против граждан Украины на СНБО, потому что считаю, что санкции не могут вводиться в отношении наших граждан,

–объяснил он.

"Если они виновны, у нас достаточно законодательных механизмов, чтобы привлечь их к ответственности. По каждому вопросу я могу свою позицию объяснить. Захотят ли ее слышать – это уже другой вопрос", – добавил глава Рады.

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