Разумков прокомментировал слухи о союзе с Кличко и Гройсманом и создании своей партии

Дмитрий Разумков объяснил свое общение с Виталием Кличко и Владимиром Гройсманом. Нынешний глава Верховной Рады также заявил, что построение какой-то политической структуры не стоит обсуждать.

Разумков заверил, мол, не стоит это вообще обсуждать. Об этом глава Рады рассказал в интервью.

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Разумков рассказал о причинах общения с Кличко и Гройсманом

С Кличко я общаюсь потому, что он председатель Ассоциации городов, это раз. Два – он Киевский городской глава, много есть вопросов, связанных с его непосредственной деятельностью,

– пояснил Разумков.

С Владимиром Гройсманом, по словам Разумкова, они познакомились в далеком 2012-м году, когда спикер Рады работал с Сергеем Леонидовичем Тигипко, а Гройсман на тот момент был мэром Винницы.

И время от времени мы контактируем. Я не вижу здесь проблемы", – заверил глава Верховной Рады.

О каких сейчас союзах мы ведем речь, если я сегодня являюсь главой Верховной Рады? – Разумков

На вопрос относительно того, видит ли Кличко или Гройсмана своими политическими союзниками на будущее, Разумков ответил: "О каких сейчас союзах мы ведем речь, если я сегодня являюсь председателем Верховной Рады?".

Я сейчас не занимаюсь построением какой-то политической структуры, чтобы говорить о каком-то объединении с коллегами. Не думаю, что это стоит сегодня вообще обсуждать,

– заверил Разумков.

Он также заявил, что ему бросают вопрос о построении партии. Однако спикер Рады ответил: "Я уже слышал, что у меня партия построена, много что слышал. Но это говорят те, кто ничего не понимает в построении партии".

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