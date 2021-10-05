Разумков рассказал, предлагали ли олигархи ему помощь перед отставкой

Верховная Рада 5 октября проголосовала за отстранение главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. 7 октября спикера могут отозвать с должности. Сам Разумков уверяет, что никаких предложений от олигархов в нынешней ситуации не получает.

Об этом спикер сообщил на брифинге в парламенте. Он подчеркнул, что никаких звонков от олигархов не было – так как и за все время его работы в Раде.

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Олигархи помощь не предлагали, – Разумков

Олигархи не звонили, не предлагали помощь. Так же, как и за последние два года моей работы в кресле главы Верховной Рады,

– сказал Разумков.

Спикер считает, что сейчас – когда он в шаге от отставки – никаких предложений делать нецелесообразно. Гораздо больше причин было звонить раньше, особенно, например, в августе 2019 года. Однако и тогда, добавил Разумков, этого не произошло.

Парламент отстранил спикера на 2 заседания

Отметим, что процесс отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера официально запустили 4 октября. Уже на следующий день 240 нардепов проголосовали за то, чтобы отстранить его на 2 пленарных заседания.

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Голосование за отзыв Разумкова состоится 7 октября

Ранее Разумков утверждал, что проголосовать за его отставку невозможно будет в течение этой пленарной недели, ведь регламент уже сформирован. Теперь отзыв Разумкова будут рассматривать 7 октября. Это поддержали 246 народных избранников.