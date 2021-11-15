Дмитрий Разумков заявил, что на депутатов его франции происходит "достаточно серьезное давление". Экс-спикер также рассказал, кто именно давит на политиков.

Разумков считает, что такие действия "аморальны". Соответствующее заявление политик сделал 14 ноября в эфире одного из украинских телеканалов.

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Разумков заявил о давлении на нардепов из его фракции

Я знаю о том, что достаточно серьезное давление происходит и со стороны представителей Офиса Президента, и со стороны руководства фракции непосредственно на людей,

– заявил политик.

Он также объяснил, в чем выражается это давление:

"кого-то уже уволили из руководителей подкомитетов;

на кого-то осуществляется давление: "Если ты не выйдешь из межфракционного объединения, то мы освободим твоего родственника".

Я думаю, что такие мелочные, низкие действия со стороны бывших коллег – это просто аморально,

– уверен Разумков.

По коллегам, которые вошли в его межфракционное объединение "Розумна політика", заявил – "они стойко переносят все, как говорят в армии, тяготы и лишения".

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