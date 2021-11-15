Разумков заявил о давлении на нардепов из его фракции
Источник:24 канал
Дмитрий Разумков заявил, что на депутатов его франции происходит "достаточно серьезное давление". Экс-спикер также рассказал, кто именно давит на политиков.
Разумков считает, что такие действия "аморальны". Соответствующее заявление политик сделал 14 ноября в эфире одного из украинских телеканалов.
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Разумков заявил о давлении на нардепов из его фракции
Я знаю о том, что достаточно серьезное давление происходит и со стороны представителей Офиса Президента, и со стороны руководства фракции непосредственно на людей,
– заявил политик.
Он также объяснил, в чем выражается это давление:
- "кого-то уже уволили из руководителей подкомитетов;
- на кого-то осуществляется давление: "Если ты не выйдешь из межфракционного объединения, то мы освободим твоего родственника".
Я думаю, что такие мелочные, низкие действия со стороны бывших коллег – это просто аморально,
– уверен Разумков.
По коллегам, которые вошли в его межфракционное объединение "Розумна політика", заявил – "они стойко переносят все, как говорят в армии, тяготы и лишения".
Последние новости по Дмитрию Разумкову: коротко
- 7 октября нардепы проголосовали за отставку политика с должности спикера Верховной Рады на внеочередном заседании. Перед тем Верховная Рада 4 октября запустила процесс отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента.
- 5 ноября политик заявил, что создает объединение "Розумна політика".
- 8 ноября экс-спикер Рады обнародовал фамилии 25 депутатов, которые вошли в его межфракционное объединение. Большинство из них – нардепы от "Слуги народа".
- Кстати, ранее Александр Корниенко заявлял – лишат ли Дмитрия Разумкова депутатского мандата будет зависеть от того, как он будет голосовать за законопроекты. Решение по этому поводу будут одобрять на съезде "Слуги народа".
- Съезд партии "Слуга народа" запланировали на 15 ноября. Однако глава фракции этой партии в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что вопрос бывшего коллеги рассматривать не будут.