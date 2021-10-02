Разумков зовет "Слуг народа" на разговор в Раду: известна дата
Источник:фейсбук Ольги Туний
Дмитрий Разумков заявил, что приглашает нардепов фракции "Слуга народа" на встречу. Она будет посвящена обсуждению работы спикера Верховной Рады.
Официальный документ написан на имя председателя фракции "СН" Давида Арахамии и нардепов от фракции "слуг". Соответствующий документ опубликовала пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний.
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Разумков пригласил "Слуг народа" на встречу
Он объяснил, что встреча состоится из-за того, что 30 сентября поступило письмо с подписью главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о выдаче подписных листов под предложением об отзыве главы Рады Дмитрия Разумкова с должности "в связи с неудовлетворительной работой".
Приглашаю вас как представителей депутатской фракции политической партии "Слуга народа" на встречу в понедельник, 4 октября 2021 года в 18:00 в конференц-зал админздания Верховной Рады Украины по улице Михаила Грушевского 5,
– говорится в документе.
Кстати, стоит отметить, что фракция "Слуга народа" с 1 октября находится на заседании "Большой фракции" в Трускавце. Там они запланировали обсудить достижения и провалы фракции и очертить дальнейшую работу.
Однако спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова не пригласили. Он заявил, что решение не пригласить его в Трускавец является неправильным и несправедливым. Ведь Разумков заявил, что готов отчитаться о своей работе за последние 2 года и дискутировать на любую тему.
Что известно о вероятной отставке Дмитрия Разумкова с поста главы Рады
- Глава фракции "СН" Давид Арахамия подал 2 обращение по сбору подписей за отставку Дмитрия Разумкова – от фракции и от себя, как ее главы.
- Далее он получил подписные листы, на которых будет собирать подписи, чтобы инициировать увольнение Разумкова с должности. Чтобы внести предложение об отзыве, нардепам необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов.
- Согласно регламенту Верховной Рады, спикер парламента не должен быть членом какой-либо фракции. Поэтому пока Разумков не является полноправным членом "слуг", хотя и прошел в Раду за №1 по их списку. Сам же Разумков не исключает, что его попытаются лишить мандата депутата.
- Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады будут рассматривать, если соответствующий вопрос поднимет председатель фракции. Добавила: "Подписные листы запросил Давид Арахамия, они у него. Но еще эти подписные листы никто не подписывает, их не раздали".