Разумкова отправили в отставку с поста спикера Рады
Источник:24 канал
Верховная Рада 4 октября запустила процесс отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Нардепы поддержали отставку политика на внеочередном заседании 7 октября.
Рада 5 октября проголосовала за включение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова с поста спикера. Это поддержали 246 нардепов, из них "слуг" – 211.
Кстати Дмитрия Разумкова отстранили от должности спикера Верховной Рады
Разумков ушел в отставку
За отставку спикера проголосовали 284 нардепа, против – 74. Еще 6 народных избранников воздержались, а 24 не голосовали.
Голосование по фракциям:
- "Слуга народа" – 215 – за, 7 – против, 4 – воздержались, 7 – не голосовали;
- ОПЗЖ – 0 – за, 23 – против, 0 – воздержались, 12 – не голосовали;
- "Европейская Солидарность" – 0 – за, 27 – против, 0 – воздержались, 0 – не голосовали;
- "Батькивщина" – 20 – за, 1 – против, 0 – воздержались, 0 – не голосовали;
- "Голос" – 6 – за, 8 – против, 0 – воздержались, 3 – не голосовали;
- "Доверие" – 18 – за, 0 – против, 1 – воздержались, 1 – не голосовали;
- Внефракционные – 6 – за, 8 – против, 1 – воздержались, 1 – не голосовали.
Голосование за отставку Разумкова / Скриншот по трансляции Рады
Сразу после голосования Дмитрий Разумков под аплодисменты нардепов покинул зал парламента.
Выступление экс-главы Рады в стенах парламента
Дмитрий Разумков начал свое выступление с рассказа об "Украине своей мечты", которая была частью предвыборной программы "Слуги народа" 2019 года. Экс-глава Рады подчеркнул, что он, как и другие "слуги" шли в парламент, чтобы сделать страну лучше. Однако сейчас Разумков видит в зале Рады "другие глаза".
Если мы вернемся к принципам, то принцип демократии стал принципом власти большинства, принцип верховенства права изменили на политическую целесообразность, принцип права на выбор сменили на "кто не с нами – тот против нас", а принцип, что офшоры для власти – позор – стал принципом "ничего страшного, у каждого ФЛП они есть,
– высказался он.
Напоследок он призвал оставаться людьми и поблагодарил коллег за работу.
Разумков выступил с трибуны Верховной Рады: смотрите видео
Что этому предшествовало
- В сентябре появилась информация о вероятной отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что есть "определенные разногласия между фракцией и главой Верховной Рады".
- Дмитрий Разумков и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия конфликтовали в прямом эфире, потому что Разумков направил законопроект об олигархах на оценку Венецианской комиссии.
- 30 сентября Арахамия запросил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.
- 4 октября "Слуги народа" собрали подписи, чтобы начать отзыв Разумкова с должности. В тот же день запустили процедуру.