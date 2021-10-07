Разумкова отправили в отставку с поста спикера Рады

Верховная Рада 4 октября запустила процесс отзыва Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. Нардепы поддержали отставку политика на внеочередном заседании 7 октября.

Рада 5 октября проголосовала за включение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова с поста спикера. Это поддержали 246 нардепов, из них "слуг" – 211.

Кстати Дмитрия Разумкова отстранили от должности спикера Верховной Рады

Разумков ушел в отставку

За отставку спикера проголосовали 284 нардепа, против – 74. Еще 6 народных избранников воздержались, а 24 не голосовали.

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" – 215 – за, 7 – против, 4 – воздержались, 7 – не голосовали;

ОПЗЖ – 0 – за, 23 – против, 0 – воздержались, 12 – не голосовали;

"Европейская Солидарность" – 0 – за, 27 – против, 0 – воздержались, 0 – не голосовали;

"Батькивщина" – 20 – за, 1 – против, 0 – воздержались, 0 – не голосовали;

"Голос" – 6 – за, 8 – против, 0 – воздержались, 3 – не голосовали;

"Доверие" – 18 – за, 0 – против, 1 – воздержались, 1 – не голосовали;

Внефракционные – 6 – за, 8 – против, 1 – воздержались, 1 – не голосовали.



Голосование за отставку Разумкова / Скриншот по трансляции Рады

Сразу после голосования Дмитрий Разумков под аплодисменты нардепов покинул зал парламента.

Выступление экс-главы Рады в стенах парламента

Дмитрий Разумков начал свое выступление с рассказа об "Украине своей мечты", которая была частью предвыборной программы "Слуги народа" 2019 года. Экс-глава Рады подчеркнул, что он, как и другие "слуги" шли в парламент, чтобы сделать страну лучше. Однако сейчас Разумков видит в зале Рады "другие глаза".

Если мы вернемся к принципам, то принцип демократии стал принципом власти большинства, принцип верховенства права изменили на политическую целесообразность, принцип права на выбор сменили на "кто не с нами – тот против нас", а принцип, что офшоры для власти – позор – стал принципом "ничего страшного, у каждого ФЛП они есть,

– высказался он.

Напоследок он призвал оставаться людьми и поблагодарил коллег за работу.

Разумков выступил с трибуны Верховной Рады: смотрите видео

Что этому предшествовало