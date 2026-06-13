Я твердо в это верю, – "Цезарь" подробно описал план трансформации России

Российское население вообще не знает, что такое свобода. Российская оппозиция за последние 20 лет, находясь в отрыве от народа, не смогла нарисовать картину будущего. Они говорят о призрачных ценностях, которые в России никто не понимает.

Заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь" озвучил 24 Каналу мнение, что у более чем 90% граждан России есть запрос на справедливость. По его словам, после падения Владимира Путина нужно воспитать новое поколение россиян, дать им "хлеб на стол" и свободу.

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«Я абсолютно уверен в правоте нашего дела. У более чем 90% граждан России есть запрос на справедливость. Я считаю, что им нужно дать все: и хлеб на стол, и справедливость, и, конечно, свободу. Сначала нужно снять этот путинский мрак, а уже из детей воспитать новое поколение свободных и инициативных людей. Воспитать в них чувство хозяина на своей земле, которое есть у украинцев, в отличие от россиян", – считает он.

Ведь в Украине люди всегда боролись за свободу и свободно выражали свою позицию. Россияне этого не умеют. Сейчас Максимилиан Андронников выступает с лекциями, на которых простыми словами на уровне "землю крестьянам", "заводы рабочим" рассказывает людям, какой, по его мнению, должна быть Россия. Многие люди отзываются на эти идеи.

Когда люди увидят, что Россия будущего будет прекрасной, мирной, свободной, россиянину не нужно будет лезть в донбасские черноземы и гибнуть ради каких-то выплат. Он мирно, не торгуя своей совестью, сможет себе заработать, заниматься своей страной, путешествовать по миру. Он будет знать, что у его детей будет нормальная медицина и образование. Рано или поздно это будет. Люди, которые видят понятное и ясное будущее, которое лучше нынешней реальности, поддержат такого лидера,

– предположил "Цезарь".

Андронников о плане трансформации России: смотрите видео

Как обеспечить длительный мир?

Заместитель командира Легиона "Свобода России" убежден, что на длительный период обеспечить мир может только свержение путинской системы. Но смена режима предполагает, что Путина заменяют условно на Патрушева. На самом деле путинскую систему нужно полностью снести.

Но Россия, которую мы видим сейчас, не способна на серьезную трансформацию. Это как раковый пациент, которого пытаются какими-то мазями, присыпками тщетно лечить. Мы должны удалить эту опухоль, все ее метастазы. Только тогда можно будет заниматься оздоровлением этого пациента, и он перестанет представлять угрозу для соседних стран,

– подчеркнул Андронников.

По его словам, нужно строить совершенно другое общество, на совершенно других принципах, системе ответственности власти перед народом. Только так можно обеспечить долгосрочный мир.

Напомним, что Максимилиан Андронников ответил, кто может возглавить бунт в России. По его мнению, это не секретарь Совбеза Сергей Шойгу, не министр обороны Андрей Белоусов. Переворот могут начать старшие лейтенанты, майоры, подполковники, то есть лица, которые не настолько сильно встроены в путинскую систему.