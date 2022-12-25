Развал России: почему именно Татарстан станет двигателем этого процесса

В российских автономиях есть огромное недовольство происходящими в стране процессами. В частности, Татарстан, который всегда был самым автономным, может стать двигателем развала России.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Ранее сообщалось о том, что Путин и Пригожин хотят отбирать имущество у российских олигархов во благо войны.

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Ограничения в Татарстане

Фейгин отметил, что в последнее время в отношении Татарстана внедрялись законы, значительно ограничившие его автономию. В частности, ограничили изучение татарского языка, так что он фактически потерял статус второго государственного. В целом у Татарстана были широкие права, потому что он один из последних, кроме Чечни, вступил в федерацию.

Татарстан очень долго сопротивлялся полноценному вступлению в состав федерации, хотя именно формально был. Именно из-за Татарстана была введена практика заключения договоров между центром Москвой и регионами, которая затем была отменена при Путине в начале нулевых. Практика была такова, что договаривались о распределении полномочий между Москвой и субъектами федерации,

– заметил российский правозащитник.

Фейгин о том, почему именно Татарстан станет двигателем развала России: смотрите видео

Автономии очень многое теряют из-за войны

Он продолжил, что в автономиях есть недовольство. В частности, они готовы выполнять приказы власти по поводу войны, однако им не нравится, что из-за войны центральной власти Россия получила санкции, из-за которых страдают они. В частности, у них все капиталы на западе, а из-за санкций они потеряли к ним доступ.

"Такое недовольство есть в регионах, особенно в автономиях, где россияне – культурно не титульная нация. Эти недовольства будут расти. Другой вопрос, какой они найдут выход, это пока загадка", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

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